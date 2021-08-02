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Факты / Украина
Владислав Бомбела |

Сайт Факты ICTV запускает голосование за самые выдающиеся события в истории Украины

Знакові події в історії України

Сайт Факты ICTV запускает голосование за знаковые события в истории Украины, приуроченное к 30-й годовщине независимости Украины.

Мы предлагаем вам выбрать из списка 100 событий в истории нашего государства пять самых выдающихся.

Прочитать про 100 самых важных событий в истории Украины и отдать свой голос можно здесь.

Голосование начинается 2 августа и продлится до 20 августа, после чего мы подведем итоги и назовем 10 самых знаковых событий.

Провозглашение независимости или Революция достоинства? Принятие Конституции или Революция на граните? Только вы выбираете события, которые являются важнейшими в истории нашей страны.

Эксперты спецпроекта

Для того, чтобы составить список из 100 важнейших событий в истории Украины, Факты ICTV опросили историков и известных медиаличностей.

В опросе приняли участие:

  • Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);
  • Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);
  • Ольга Балицкая (депутат КГГА);
  • Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);
  • Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);
  • Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);
  • Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);
  • Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);
  • Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);
  • Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);
  • Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);
  • Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);
  • Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);
  • Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);
  • Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);
  • Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);
  • Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);
  • Ольга Сагайдак (искусствовед);
  • Юрий Скира (кандидат исторических наук);
  • Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);
  • Тарас Тополя (солист группы Антитела);
  • Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);
  • Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);
  • Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);
  • Василий Яблонский (кандидат исторических наук);;
  • Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);

Присоединяйтесь и вы к голосованию. Давайте вместе определим, какие события оказали судьбоносное влияние на ход истории страны.

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