Сайт Факты ICTV запускает голосование за самые выдающиеся события в истории Украины

Сайт Факты ICTV запускает голосование за знаковые события в истории Украины, приуроченное к 30-й годовщине независимости Украины.

Мы предлагаем вам выбрать из списка 100 событий в истории нашего государства пять самых выдающихся.

Прочитать про 100 самых важных событий в истории Украины и отдать свой голос можно здесь.

Голосование начинается 2 августа и продлится до 20 августа, после чего мы подведем итоги и назовем 10 самых знаковых событий.

Провозглашение независимости или Революция достоинства? Принятие Конституции или Революция на граните? Только вы выбираете события, которые являются важнейшими в истории нашей страны.

Эксперты спецпроекта

Для того, чтобы составить список из 100 важнейших событий в истории Украины, Факты ICTV опросили историков и известных медиаличностей.

В опросе приняли участие:

Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);

Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);

Ольга Балицкая (депутат КГГА);

Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);

Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);

Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);

Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);

Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);

Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);

Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);

Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);

Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);

Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);

Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);

Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);

Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);

Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);

Ольга Сагайдак (искусствовед);

Юрий Скира (кандидат исторических наук);

Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);

Тарас Тополя (солист группы Антитела);

Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);

Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);

Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);

Василий Яблонский (кандидат исторических наук);;

Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);

Присоединяйтесь и вы к голосованию. Давайте вместе определим, какие события оказали судьбоносное влияние на ход истории страны.