Сайт Факты ICTV запускает голосование за самые выдающиеся события в истории Украины

Сайт Факты ICTV запускает голосование за знаковые события в истории Украины, приуроченное к 30-й годовщине независимости Украины.
Мы предлагаем вам выбрать из списка 100 событий в истории нашего государства пять самых выдающихся.
Прочитать про 100 самых важных событий в истории Украины и отдать свой голос можно здесь.
Голосование начинается 2 августа и продлится до 20 августа, после чего мы подведем итоги и назовем 10 самых знаковых событий.
Провозглашение независимости или Революция достоинства? Принятие Конституции или Революция на граните? Только вы выбираете события, которые являются важнейшими в истории нашей страны.
Эксперты спецпроекта
Для того, чтобы составить список из 100 важнейших событий в истории Украины, Факты ICTV опросили историков и известных медиаличностей.
В опросе приняли участие:
- Алим Алиев (заместитель генерального директора Украинского института);
- Олег Бажан (кандидат исторических наук, исследователь истории украинской диаспоры);
- Ольга Балицкая (депутат КГГА);
- Александр Богуцкий (CEO Starlight Media);
- Павел Гай-Нижник (доктор исторических наук);
- Лилия Гриневич (экс-министр образования и науки Украины);
- Ярослав Грицак (доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета);
- Владимир Дмитрук (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НАН Украины);
- Игорь Исиченко (церковный и общественный деятель, архиепископ на покое);
- Вадим Карпьяк (ведущий программы Свобода слова на ICTV);
- Александра Коваль (украинская общественная деятельница, экс-президент ОО Форум издателей);
- Анна Марущенко (руководительница Фонда региональных инициатив);
- Тамара Марценюк (доцентка кафедры социологии, гендерная експертка Украинского Хельсинского союза по правам человека);
- Юрий Мыцик (доктор исторических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины);
- Владимир Молчанов (старший научный сотрудник Института истории НАН Украины);
- Александр Мусиенко (руководитель центра военно-правовых исследований);
- Игорь Рейтерович (руководитель политико-правовых программ украинского Центра общественного развития);
- Ольга Сагайдак (искусствовед);
- Юрий Скира (кандидат исторических наук);
- Александр Солонтай (руководитель программы практической политики, эксперт Института политического образования);
- Тарас Тополя (солист группы Антитела);
- Владимир Фесенко (председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента);
- Максим Черкашин (соорганизатор музыкального фестиваля Файне місто, руководитель общественной организации Образовательно-аналитический центр);
- Юрий Юзич (историк, председатель Наблюдательного совета Пласт — НСОУ);
- Василий Яблонский (кандидат исторических наук);;
- Олеся Яхно (политтехнолог, кандидат политических наук);
Присоединяйтесь и вы к голосованию. Давайте вместе определим, какие события оказали судьбоносное влияние на ход истории страны.