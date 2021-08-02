Украинский режиссер Екатерина Царик представила мероприятия ко Дню государственного флага. Об этом она рассказала на форуме Украина 30. Имидж Украины.

Екатерина Царик отметила, что флаг — это символ нашего единства, поэтому специально к 23 августа в географическом центре Украины будет возведен монумент — флагшток. Вокруг него будет 24 крыла, символизирующие области Украины, в том числе и Крым.

— На этом месте будет происходить торжественное поднятие флага при участии президента Украины Владимира Зеленского. Одновременно по всей стране на крупнейших площадях поднимут флаг нашего государства, — отметила Царик.

Специально для этого разработали акцию для некоторых городов, которая поможет сделать праздник более легким и привить любовь к нашему флагу.

— Сем акций, семь городов, которые подготовят специальный флешмоб ко Дню государственного флага Украины. Также мы призываем всех граждан сфотографироваться или снять видео около этого символа и поделиться в любых социальных сетях, чтобы в этот день все стало желто-голубым, — подытожила режиссер.

24 августа граждане нашей страны отметят важный праздник — День Независимости Украины. В 2021 году исполняется 30 лет независимости нашего государства. Праздничные события пройдут в Киеве на Крещатике, на реке Днепр и в городе Одесса.

К проведению торжественных мероприятий привлечено более пяти тысяч личностного состава, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Детальнее о том, как пройдет военный парад — читайте на Фактах ICTV.