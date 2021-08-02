В Софийском соборе: конституцию Пилипа Орлика покажут украинцам 16 августа

Конституцию Пилипа Орлика привезут в Украину уже 16 августа.

Об этом на форуме Ukraine30 заявил президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что исторический документ можно будет увидеть в Софийском соборе в Киеве.

Конституцию Пилипа Орлика президент назвал памяткой украинского права.

— За неделю до Дня Независимости и впервые в истории в Украину попадет оригинал конституции Пилипа Орлика. Все граждане, начиная с 16 августа, смогут увидеть ее в Софийском соборе.

Владимир Зеленский также отметил, что украинская государственность имеет многовековую историю, поэтому 30 лет назад она не началась, а возобновилась.

Оригинал конституции Пилипа Орлика

В Украину оригинал конституции гетмана Пилипа Орлика привезут из Национального архива Швеции.

Сам документ был принят 311 лет назад, весной 1710 близ городка Бендеры (современная Молдова).

Украинский вариант документа перевели с латинского оригинала еще во времена казачества: более полувека он хранился в Запорожской Сечи.

После того, как в 1775 году российские войска по приказу Екатерины ІІ разрушили Сечь, конституция попала в Москву. Сейчас она хранится в Российском государственном архиве древних актов.