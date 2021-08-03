Только на 10 дней: Залужный запретил посещать зону ООС должностным лицам и назвал причину

В Украине ввели временный запрет на посещение зоны ООС должностными лицами.
Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Временный запрет будет действовать 10 дней.
Причиной такого решения является процесс приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.
28 июля новым командующим ООС, согласно приказу президента Владимира Зеленского, стал Александр Павлюк.
— Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства, — отметил Валерий Залужный.
Таким образом запланированный на 3 августа визит главы ВР Дмитрия Разумкова был отменен.
Спикер парламента планировал ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в ООС.
Также в планах Дмитрия Разумкова было общение с военнослужащими украинской армии и местными жителями прифронтовых территорий.