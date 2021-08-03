Только на 10 дней: Залужный запретил посещать зону ООС должностным лицам и назвал причину

В Украине ввели временный запрет на посещение зоны ООС должностными лицами.

Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Временный запрет будет действовать 10 дней.

Причиной такого решения является процесс приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

28 июля новым командующим ООС, согласно приказу президента Владимира Зеленского, стал Александр Павлюк.

— Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства, — отметил Валерий Залужный.

Таким образом запланированный на 3 августа визит главы ВР Дмитрия Разумкова был отменен.

Спикер парламента планировал ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в ООС.

Также в планах Дмитрия Разумкова было общение с военнослужащими украинской армии и местными жителями прифронтовых территорий.