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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Только на 10 дней: Залужный запретил посещать зону ООС должностным лицам и назвал причину

оос, українські військові

В Украине ввели временный запрет на посещение зоны ООС должностными лицами.

Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Временный запрет будет действовать 10 дней.

Причиной такого решения является процесс приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

28 июля новым командующим ООС, согласно приказу президента Владимира Зеленского, стал Александр Павлюк.

— Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства, — отметил Валерий Залужный.

Таким образом запланированный на 3 августа визит главы ВР Дмитрия Разумкова был отменен.

Спикер парламента планировал ознакомиться с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в ООС.

Также в планах Дмитрия Разумкова было общение с военнослужащими украинской армии и местными жителями прифронтовых территорий.

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