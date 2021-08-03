В Николаевской области мощный ураган сорвал крышу суда и разнес документы по улице

В Первомайске сорвало недавно отремонтированную крышу здания суда. Ветер разнес документы по улице. По словам судей, пострадал архив, который не имел ценности. Однако документы по городу собирали до утра.

Сильный ветер повалил несколько деревьев, заблокировав дороги. Спасатели расчищали пути в Первомайске, Арбузинке и Южноукраинске.

— Сотрудники распилили и убрали ветви деревьев, которые упали на ВАЗ. Также освободили проезжую часть дороги, — сообщил пресс-секретарь ГУ ДСНС в Николаевской области Иляна Пацюк.

Такие ураганы, как на Николаевщине, могут стать обыденностью.

Исследователи предоставили климатический прогноз для Украины и мира на ближайшие 50-100 лет.

По сообщению украинских климатологов, за последние 100 лет средняя температура воздуха в стране поднялась на 1,2 градуса. Это немного больше чем в среднем по миру, там повышение составляет 1,1 градуса.

По наиболее вероятному сценарию, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине становиться все более сухим, прогнозируют специалисты.

Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание произойдет с юго-востока Украины на северо-запад.

Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

Ливни, в последнее время наблюдаются в Украине, не смогут спасти ее от сухой почвы.