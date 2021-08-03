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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Жара до +31 и грозовые дожди на западе: погода в Украине на 4 августа

Жара до +31 и грозовые дожди на западе: погода в Украине на 4 августа

Погода в Украине в среду, 4 августа, будет жаркой. На юге будет до +31 тепла, а в западных и центральных областях ожидаются грозовые дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, во всех западных областях пройдут дожди с грозами. Ожидается от +23 до +26 тепла днем, а ночью от +13 до +15 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров покажут днем от +25 до +28 тепла, а ночью от +13 до +17 градусов. Дожди с грозами ожидаются в Винницкой и Житомирской областях.

На юго-востоке Украины будет теплее. Днем температура воздуха будет от +27 до +31 тепла, а ночью ожидается от +15 до +23 градусов.

погода 4 августа

В Киеве будет от +25 до +27 в дневное время, а ночью температура опустится до +15 градусов.

Напомним, ранее исследователи предоставили климатический прогноз для Украины и мира на ближайшие 50-100 лет.

Согласно ему, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине станет более сухим.

Высокотемпературные сухие воздушные массы будут поступать из бывших степей Прикаспия, которые превращаются в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад.

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