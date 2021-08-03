Циклон принесет дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

Уже завтра в Украине изменится погода. О таком резком изменении температуры предупредила синоптик.

Все из-за циклона Henri, который поднимет штормовой ветер и станет причиной сильных осадков.

В частности завтра, 4 августа, фронты принесут в западную часть Украины кратковременные, но мощные дожди с грозами.

— Сначала робко, местами, а вечером осадки увеличатся, а дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, — написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным эксперта, температура воздуха завтра, 4 августа, распределится неравномерно.

На востоке и юге будет преобладать жара — 32 градуса выше нуля.

В западных областях будет свежее — до +26 градусов.

Север и центр могут ожидать +29 градусов.

Ветер в Украине будет юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.

— Шансов на дождь больше в пятницу и ночью в субботу. 5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятен даже и штормовой, — предупредила синоптик.

[More_news_improved id = “4398281” template = “block”]

В августе 2021 года украинцы будут отдыхать больше, чем обычно. В последний месяц лета предусмотрено десять официальных нерабочих дней. Чтобы погода не испортила планы, следите за календарем.

Источник: синоптик Наталка Диденко