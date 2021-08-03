Забыл указать: каждый шестой чиновник подает неправдивые декларации о доходах

В каждой шестой проверенной декларации украинские чиновники допускают серьезное нарушение — а именно забывают сообщить о средствах на сумму от 237 тыс. грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с 2017 по 2019 год проверило 2123 деклараций чиновников. В 99% случаев, что означает у 2 106 должностных лиц, обнаружили нарушения.

В 2019-м НАПК выявило 1 469 ложных деклараций — это самая большая цифра за последние четыре года. Для сравнения, в 2018 году было выявлено 469 ложных деклараций, а в 2017 — 141.

По количеству проверок в 2020 году, число найденных ошибок уменьшилась с 99% до 96%.

Должностных лиц, которые подают ложную информацию, а также не декларируют средства более 593 тыс. грн, ждет уголовная ответственность.

Остальные нарушения или неточности в отчетах чиновников — это не представленные вовремя или вообще забытые декларации, умалчивание о существенных изменениях имущественного положения, несущественные ошибки и опечатки.

В декларациях украинских чиновников отныне должна отображаться информация об отсутствии у них гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на ее территории.

Соответствующий указ №305 / 2021 подписал президент Владимир Зеленский. Этим документом он ввел в действие решение СНБО от 16 июля О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства.

Источник: Опендатамедіа