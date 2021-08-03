Зеленский поздравил Аллу Черкасову с бронзой

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую спортсменку Аллу Черкасову с бронзовой медалью по греко-римской борьбе на Олимпийских играх.

Украинка победила японку Сару Досе.

— Седьмая медаль украинской сборной на Олимпиаде в Токио. Алла Черкасова завоевала бронзу по вольной борьбе в категории до 68 кг. Поздравляем и гордимся, — написал Зеленский в Instagram.

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В полуфинале Алла проиграла чемпионке мира Тамире Менса из США, которая в итоге завоевала золотую медаль Олимпиады-2020.

Алла Черкасова стала чемпионкой мира в 2018 году. Она также завоевала чемпионство Европы-2019.

В ее арсенале имеются бронзовые и серебряные медали других континентальных и мировых турниров.

Для украинской сборной в Токио это уже шестая бронзовая награда. Также в активе украинцев — одно серебро.