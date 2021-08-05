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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Дожди на западе и до +35 на востоке: погода в Украине на 6 августа

Дощ, вітер, ветер, погода

Погода в Украине в пятницу, 6 августа, будет дождливой на большей части территории страны. На востоке столбики термометров покажут +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, во всех западных областях пройдут дожди с грозами. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 тепла, а ночью будет от +13 до +17 градусов.

В центральных и северных областях также ожидаются грозовые дожди. Столбики термометров покажут от +24 до +32 градусов, а ночью от +15 до +19 градусов.

На юго-востоке Украины будет от +27 до +35 тепла днем, а ночью от +16 до +22 градусов.

погода 6 августа

В Киеве днем воздух прогреется от +24 до +26 тепла, а ночью ожидается от +17 до +19 градусов.

Погода на выходные в Украине

Погода в Украине на выходные 7-8 августа будет нестабильной: в некоторых областях будет светить солнце, а в других возможны дожди.

Подробнее о том, какой будет погода в областях Украины в субботу и воскресенье — читайте в материале.

Фото: Pexels

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