Участие в саммите Крымская платформа подтвердили уже 32 государства — Кулеба

На первом саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа, будут присутствовать представители 32 государств.

Об этом заявил на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его официальный визит в Соединенные Штаты продолжается.

— В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформе. Все только начинается, — добавил Кулеба.

Какая именно страна стала 32-м участником саммита, он не уточнил.

Сейчас известно, что накануне праздника независимости Украину посетят уполномоченные представители таких государств, как США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Словакия, Нидерланды, Литва, Эстония, Канада, Молдова и других.

Также на саммите Крымская платформа будут присутствовать представители Европейского Союза и Совета Европы.

Крымская платформа

Саммит Крымская платформа состоится в канун 30-летия независимой Украины, 23 августа.

Сейчас идет подготовка к международной встрече: текст декларации по итогам саммита Крымской платформы находится на финальной стадии согласования.

Идею о создании Крымской платформы как площадки для международного обсуждения решений по деоккупации полуострова появилась в начале года.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, предусматривавший создание организационного комитета по подготовке и проведению в Украине Учредительного саммита Крымской платформы.

Постоянный представитель президента Украины в АРК и Севастополе Антон Кориневич заверил, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

В то же время МИД Украины ожидает, что Крымская платформа будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы.