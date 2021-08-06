Погода на 7 августа в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 7 августа в Украине будет умеренно теплой, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 7 августа-в материале Фактов ICTV.

На востоке во всех областях теплые дожди с грозами: ночная температура до 22°, днем до 32°.

На западе без осадков, но прохладно: днем температура составит до 26°, ночью до 11°.

На юге дождливо, местами грозы: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 30°, ночью до 21°.

На севере преимущественно солнце, дождливо на Сумщине: днем местами до 27°, ночью до 18°.

В центре во всех областях дожди: ночью до 20°, днем до 28°.

В Киеве синоптики прогнозируют сухую погоду: до 26° днем, вечером столбик термометра снизится до 17°.

Синоптики сообщают, что погода в Украине до конца лета будет жаркой, однако не обойдется без дождей.

В то же время первое “дыхание осени” в воздухе ненадолго почувствуется после 18 августа.