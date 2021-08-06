В Киеве пройдут учебные сборы с участием военнообязанных и резервистов территориальной обороны столицы. Продлятся они с субботы 7 августа до пятницы 13 августа.
Приказ провести военные сборы в столице выдал главнокомандующий Вооруженных сил Украины.
В период с 10 по 12 августа участники будут отрабатывать использование холостых патронов и взрывных устройств, предназначенных специально для учений. Поэтому жителей столицы просят не пугаться.
Военные сборы планируют провести на таких локациях:
- улица Большая окружная напротив ЖК Министерский;
- проспект Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА;
- ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5.
Два штаба развернут в зданиях Голосеевской и Соломенской РГА.
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Источник: Шевченковская РГА