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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве военнообязанных и резервистов теробороны вызывают на учебные сборы — даты

військові

В Киеве пройдут учебные сборы с участием военнообязанных и резервистов территориальной обороны столицы. Продлятся они с субботы 7 августа до пятницы 13 августа.

Приказ провести военные сборы в столице выдал главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

В период с 10 по 12 августа участники будут отрабатывать использование холостых патронов и взрывных устройств, предназначенных специально для учений. Поэтому жителей столицы просят не пугаться.

Военные сборы планируют провести на таких локациях:

  • улица Большая окружная напротив ЖК Министерский;
  • проспект Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской РГА;
  • ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5.

Два штаба развернут в зданиях Голосеевской и Соломенской РГА.

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Источник: Шевченковская РГА

Фото: Минобороны

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