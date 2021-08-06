По состоянию на утро 6 августа в Украине из-за непогоды без света остались 440 населенных пунктов. Больше всего — в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной отключения электричества в населенных пунктах стали дожди, грозы и сильные порывы ветра.

— В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях (Хмельницкая — 206, Киевская — 63, Тернопольская — 42, Черновицкая — 39, Львовская — 36, Винницкая — 29 Житомирская — 23 и Кировоградская — 2), — сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине на выходные

Погода в Украине на выходные 7-8 августа будет нестабильной. В части регионов ожидается солнечная погода, а в других возможны дожди с грозами.

Подробнее о том, какой будет погода в областях Украины в субботу и воскресенье — читайте в материале.