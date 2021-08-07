Погода на 8 августа — прогноз погоды на завтра

Погода в воскресенье, 8 августа, будет сухой и теплой. Столбики термометров покажут до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Жаркая температура ожидается в восточных и южных областях.

Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +25 до +28 тепла, а ночью от +10 до +15 градусов.

В центре и на севере страны также жарко. Днем столбики термометров покажут +27 до +29 тепла, а ночью — в пределах 16 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют жаркую погоду.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +29 до +34 тепла, а ночью ожидается от +13 до +21 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой пройдут дожди с грозами. А вот на всей остальной территории Украины будет сухо.

Погода в Киеве 8 августа

В Киеве — тепло — до +28, дождь не ожидают.

Завтра днем температура воздуха достигнет +29 тепла, а ночью будет в пределах 20 градусов.

Народные приметы 8 августа

В народе 8 августа отмечают Ермолаев день. Считалось, что в этот день роса становится целебной. Єти свойствапередаются травам, а потому самое время их собирать.