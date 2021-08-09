Перед возвращением домой украинским туристам не обязательно делать тест на коронавирус до вылета, а если такой тест сделан и он окажется положительным — самоизоляцию придется отбыть в Черногории за свой счет.

В посольстве Украины в Черногории напомнили, что тесты или самоизоляцию при возвращении домой в Украину требуются только от тех, кто еще не прошел полный курс прививок, и тест не обязательно делать заранее.

— Важно! Вниманию наших туристов в Черногории Если вы не вакцинации, вы можете сделать экспресс или ПЦР-тест, чтобы не идти на самоизоляцию, непосредственно в Украине, после прохождения границы. Так указано в новых изменившихся правилах. Поскольку Украина тестов не требует, Черногория не оказывает бесплатные ПЦР-тесты для возвращения, — отметил посол Украины в Черногории Михаил Шматов.

Он рассказал также, что украинцы, которые делают тест перед вылетом домой, должны быть готовы к тому, что он окажется положительным.

— Ваши данные вносят в информационную систему и вы не сможете покинуть территорию страны. Потому что если вы сдаете тест в Черногории, который окажется положительным, будьте готовы финансово и организационно пробыть здесь на самоизоляции, — отметил посол.

По его словам, в Черногории сейчас находится большое количество украинских туристов.