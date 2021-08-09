9 августа в мире отмечают Международный день коренных народов мира. Его провозгласила почти 27 лет назад, 23 декабря 1994 года, своей резолюцией Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций для солидарности с коренными народами.

По данным ООН, к коренным народам относится 370 млн человек в 90 странах.

В Украине такими являются крымские татары, караимы и крымчаки. По приблизительным подсчетам – это более 352 тыс. человек.

Почти 46,2% от своей численности крымскотатарский народ потерял во время депортации 18-20 мая 1944 года.

Согласно официальным советским переписям, из Крыма поездами вывезли тогда 191 044 человека. По информации самопереписи татар, в республики Средней Азии в те дни перевезли 423 100 человек.

Шесть лет назад, 12 ноября 2015 года Верховная Рада признала депортацию крымских татар в мае 1944 года геноцидом.

Международный день коренных народов мира в этом году является особенным для Украины, ведь чуть больше месяца назад, 1 июля, парламент принял закон о коренных народах, а вступил в силу он уже 23 июля 2021 года.

До этого времени в Украине не было специального закона, который бы определял правовой статус коренного народа и устанавливал бы четкие гарантии реализации последним права на самоопределение.

Поручение разработать закон для определения и закрепления статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины действовало от 20 марта 2014 года, когда парламентарии проголосовали за постановление №1140-VII касательно гарантий прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства.

Теперь в принятом Радой законе определено, что коренной народ – это автохтонное этническое сообщество, которое является носителем самобытного языка и культуры, и которое сформировалось на территории Украины.

Согласно документу коренные народы имеют право:

на самоопределение в составе Украины,

установление своего политического статуса в рамках Конституции и законов Украины,

свободное осуществление своего экономического, социального и культурного развития,

на самоуправление,

сохранение и укрепление своих особых политических, правовых, социальных и культурных институтов, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни и тому подобное.

Государство гарантирует защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

Любая дискриминация коренных народов Украины при реализации ими своих прав запрещается.