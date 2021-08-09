По состоянию на утро 9 августа в Украине из-за непогоды без света остаются 49 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Большинство обесточенных населенных пунктов находятся в Закарпатской области.

— В результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская — 47 и Сумская — 2). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине снова начала бушевать непогода. Мощные ливни, сильный ветер и град наделали беды на территории ряда городов.

Среди прочего, трассу Одесса — Николаев засыпало обильным градом размером с грецкий орех. Водители съезжали на обочину автодороги, чтобы переждать непогоду.