Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предлагает разместить подразделения американских войск в Украине.

Такую идею он озвучил 10 августа в США, где находится с рабочим визитом.

Во время встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Говардом Резников отметил важность расширения пакета безопасности для Украины.

По убеждению министра, прежде всего, это можно сделать за счет разворачивания сил противовоздушной обороны (ПВО).

– Можно даже разместить американские подразделения. Наше законодательство это позволяет, – отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вопрос противовоздушной обороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже поднимал во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 мая.

Глава МИД обсудил с Блинкеном вопросы предоставления Украине военной поддержки, в частности систем ПВО и антиснайперских технологий.

Кроме того, Кулеба акцентировал внимание не только на получении поддержки от США, но и на вопросах покупки, чтобы партнерские отношения между государствами были взаимовыгодными.

Чуть позже министр обороны Андрей Таран сообщил о том, что Украина работает над созданием противоракетной обороны и рассматривает возможности приобретения системы вроде Железного купола.

В июле первый заместитель министра МИД Украины Эмине Джапарова отметила, что Россия реконструирует в Крыму инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. По ее словам, на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия.

О намерениях РФ разместить в Крыму ядерное оружие предупредил американских коллег и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время своего рабочего визита в США 10 августа.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий