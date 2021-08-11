Крымская платформа: еще одна страна подтвердила участие в учредительном саммите

Количество участников учредительного саммита Крымской платформы возросло до 38.

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите.

— Еще один европейский партнер прислал подтверждение. Продолжаем работать над увеличением поддержки Крымской платформы и количества ее основателей, — написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2021

Накануне стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Украину с официальным визитом 22 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Во время встречи с президентом Украины Ангела Меркель планирует обсудить двусторонние отношения между странами, а также сосредоточиться на теме безопасности.

По предварительной информации, визит канцлера ФРГ в Украину будет однодневным, что не предусматривает участия Ангелы Меркель в саммите Крымская платформа.