Ночью 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук писателя Ивана Франко Роланд Франко.
Об этом сообщили в Международном фонде Ивана Франко.
– Коллектив глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться.
Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное, – отметили в Международном фонде.
Роланд Франко – украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель, популяризатор творчества Ивана Франко. Кандидат технических наук.
Родился 28 марта 1932 года во Львове. Был внуком Ивана Франко, сыном Тараса Франко, братом Зеновии Франко.
В 1993-1996 годах был советником по вопросам науки в посольстве Украины в Великобритании.
Благодаря его ходатайству в 1996 году Украина бесплатно получила от МИД Великобритании научно-исследовательскую станцию Фарадей (ныне станция Академик Вернадский) в Антарктике.
Роланда Франко называли крестным отцом украинской антарктической станции.
С 2015 года был председателем правления Международного фонда Ивана Франко.
Источник: Международный фонд Ивана Франко