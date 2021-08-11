Ночью 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук писателя Ивана Франко Роланд Франко.

Об этом сообщили в Международном фонде Ивана Франко.

– Коллектив глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться.

Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное, – отметили в Международном фонде.