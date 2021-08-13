СБУ задержала двух бывших боевиков "ЛДНР", которые обстреливали украинских военных

Контрразведка СБУ задержала двух бывших боевиков из незаконных вооруженных формирований на Донбассе, участвовавших в обстрелах позиций украинских военных в АТО.

Преступников задержали в Харьковской и Одесской областях. По информации следствия, в рядах пророссийских боевиков они “служили” в течение 2014-2016 годов.

Задержанные участвовали в боевых действиях против ВСУ в оккупированных районах Донецка, Дебальцево, Широкино и Докучаевска.

Сейчас боевикам сообщили подозрение ч. 1 ст. 258-3 об участии в террористической группе или террористической организации.

По этой статье злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности участников незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.

Накануне Служба безопасности отчиталась о задержании российского шпиона.

Он временно проживал на территории Украины, а иногда ездил в зону ООС где собирал данные об украинских войска, вооружение и технику.

Полученные данные шпион передавал спецслужбам Российской Федерации за денежное вознаграждение. Злоумышленника задержали во время очередной попытки передать информацию и вручили подозрение.