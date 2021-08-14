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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Зеленский обязал проверять знания украинского языка у кандидатов в госадминистрации

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский обязал кандидатов на должности руководителей местных государственных администраций предоставлять копию государственного сертификата об уровне владения украинским языком.

Согласно президентскому указу от 13 августа (№360 / 2021), порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, потребует подтверждения владения государственным языком.

— Сертификат, подтверждающий соответствующий уровень владения государственным языком, определен Национальной комиссией по стандартам государственного языка, — такой информацией дополнили указ.

Между тем Национальная комиссия по стандартам государственного языка упростит процедуру экзамена на определение уровня владения украинским языком для лиц, претендующих на должности, связанные с государственной службой. Об этом накануне сообщила член комиссии Ольга Шевчук-Клюжева. По ее словам, этапы сдачи экзамена остаются неизменными.

Кандидаты на должность государственной службы должны зарегистрироваться в системе и прийти на экзамен. Результаты станут известны в течение 15 календарных дней, а комиссия внесет данные в Реестр государственных сертификатов.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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