Дожди только в Западных областях: прогноз погоды на 16 августа

В понедельник, 16 августа, погода в Украине будет жаркой и сухой. Дожди ожидаются лишь в Закарпатской, Львовской и Луцкой областях страны.

В среднем днем столбики термометров будут показывать от +30 до +32.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

На Западе страны ожидается жаркая погода, в некоторых областях возможны грозы. Температура днем будет колебаться от +28 до 32, а ночью похолодает до отметок +15 — +19 по Цельсию.

В Центральных областях синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем воздух прогреется до показателей в +29 — +33, а ночью — +16 — +19.

На Севере также будет сухая и жаркая погода без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут от +30 до +33, а ночью температура воздуха опустится до отметок в +16 — +19 по Цельсию.

Восточные и Южные регионы, как и остальную территорию страны накроет жарой. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем температура воздуха поднимется от +29 до +33 градусов, а ночью придет прохлада – похолодает до отметок +16 — +19.

В Киеве также ожидается сухая и жаркая погода. Днем в столице воздух прогреется до отметок от +31 до +33, а ночью столбики термометров покажут от +18 до +20.