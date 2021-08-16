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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Жара до +34 и грозовые дожди: погода в Украине на неделю

Дощ, вітер, ветер, погода

Погода в Украине на этой неделе будет жаркой, но с грозовыми дождями. Столбики термометров покажут до +34 градусов тепла. Под конец недели жара пойдет на спад.

Такой прогноз обнародовали в Украинском гидрометцентре.

В понедельник, 16 августа, по всей стране будет жара. Температура воздуха будет колебаться в пределах +29 +34 тепла в дневное время, а ночью местами столбики термометров опустятся до +13. Ожидаются дожди в западной части страны.

погода 16 августа 1

Во вторник, 17 августа, начнутся грозовые дожди. Кроме запада, они также затронут Житомирскую, Киевскую и Винницкую области. Днем будет от +23 до +33 тепла, а ночью от +15 до +20 градусов. Значительно жарче будет на левом берегу Украины.

погода 17 августа

В среду, 18 августа, почти во всех областях, кроме восточных, Львовской и Волынской, ожидаются дожди. В некоторых регионах будет гроза. Днем ожидается от +19 до +33 тепла, а ночью от +10 до +20 градусов. Прохладнее будет в западных областях.

погода 18 августа

В четверг, 19 августа, дожди охватят большинство регионов, за исключением некоторых западных и северных областей. Днем температура воздуха будет от +23 до +33 градусов, а ночью от +11 до +21 градусов.

погода 19 августа

В пятницу, 20 августа, столбики термометров покажут от +23 до +33 тепла в дневное время, а ночью будет в пределах +15 градусов. Дожди ожидаются в восточных, южных и западных областях.

погода 20 августа

В Киеве дожди с грозами ожидаются 17 и 18 августа, а в остальные дни будет солнечно.

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Фото: Pexels

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