Погода на 17 августа 2021 в Украине — прозноз погоды на завтра 17 августа 2021

Во вторник, 17 августа, в западных и центральных областях Украины ожидаются дожди с грозами.

На остальных территориях страны будет держаться сухая и жаркая погода, прогнозируют в Гидрометцентре.

Подробнее о погоде в Украине на 17 августа читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в Украине на 17 августа

В западных областях Украины ожидаются проливные дожди с грозами. Днем температура будет колебаться от +23 до +27, в ночью будет прохладней – от +15 до +18 по Цельсию.

В центральных регионах также прогнозируются дожди с грозами, однако температура воздуха будет существенно выше. Днем столбики термометров покажут от +25 до +32, а ночью — +17-+19 по Цельсию.

На севере страны продолжит держаться жаркая погода без осадков – возможна переменная облачность. Днем воздух прогреется до отметок от +31 до +33, а ночью температура опустится до +16-+19.

В восточных регионах также сохранится сухая и жаркая погода. Днем столбики термометров будут показывать от +30 до +33, а ночью – от +16 до +19.

В южных областях погода существенно не отличается, разве что в Одесской области будет немного попрохладней. Температура днем ожидается на уровне от +27 до +33, а ночью – от +16 до +20 по Цельсию.