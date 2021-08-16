В Киеве экс-полицейский получал зарплату четыре года после увольнения

Киевская городская прокуратура разоблачила бывшего полицейского, который в течение четырех лет получал заработную плату, хотя уже не ходил на работу.

По данным правоохранителей, сотрудник одного из Главных управлений Нацполиции в Киеве сговорился со своим руководителем.

Указанный полицейский в течение 2016 — 2019 лет получал зарплату за работу на своем посту в органах полиции города Киева, хотя он не выходил на работу и не выполнял никаких обязанностей.

Более того, бывший полицейский даже не проживал в Киеве, а переехал во Львов.

Между тем его руководитель всеми средствами скрывал от высшего руководства факт отсутствия своего подчиненного на рабочем месте.

В результате мошеннической сделки злоумышленники нанесли государству ущерб примерно на 400 тыс. грн.

Сейчас задержанным объявили подозрение по ч. 4 статьи 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.