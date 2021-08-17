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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Никифоров рассказал, зачем нужна советская инсталляция на Аллее Небесной Сотни

Никифоров рассказал, зачем нужна советская инсталляция на Аллее Небесной Сотни

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве по указанию президента Украины Владимира Зеленского установили декорации к празднованию Дня Независимости — инсталляцию советской квартиры, изображающую эпоху СССР.

На обвинения в неуместности такого перформанса напротив фото погибших во время Революции Достоинства попытался ответить пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире одного из телеканалов.

— Это вопрос не совсем к Офису президента. Есть организационный комитет. Я не берусь оценивать уместность этой инсталляции — прокомментировал Никифоров.

Он также сказал, что декорации советской эпохи — вовсе не о ностальгии по эпохе СССР.

— В Facebook говорят, что это провокация ностальгии по Советскому Союзу, но это совсем не так, — сказал он.

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