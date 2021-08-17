Накопленных более 17,5 млрд кубометров газа в подземных хранилищах Украины достаточно для обеспечения отопительного сезона 2021-2022.

Об этом во время рабочего визита во Львовскую область заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Правительство определило, что к началу отопительного сезона в подземных хранилищах должно быть 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев, мы хотим загрузить в хранилище еще больше газа, – отметил Юрий Витренко.

Дополнительные объемы, по его словам, необходимы для того, чтобы гарантировано избежать дефицита газа зимой даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

– В предыдущие годы, кроме последнего, мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. Сейчас хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда, если будет нужно, мы сможем “подставить плечо” и генерации, если газ будет нужен для производства электроэнергии, – отметил глава Нафтогаза.

Юрий Витренко остался доволен тем, как идет процесс подготовки к зиме в крупнейшем газохранилище Европы – Бильче-Волицко-Угерском.

По его словам, это хранилище является критически важным для обеспечения отопительного сезона.

– Здесь все работает, как нужно. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее: отопительный сезон пройдет нормально, а украинцы будут с газом, – заверил руководитель Нафтогаза.

С 9 августа в Украине для бытовых клиентов начал действовать новый тариф Нафтогаза на отопительный сезон 2021-2022 Комфортный сезон.

Стоимость газа в этом тарифном плане составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без доставки.

Его отличие от других тарифов заключается в том, что за газ нужно платить равными частями (1/7 от стоимости забронированного объема газа) не позднее 15-го числа каждого месяца.

Те клиенты, которые вовремя будут платить за потребленный газ в личном кабинете или чат-боте, получат на следующий месяц дополнительную скидку в размере 1%.

Переход на тарифный план Комфортный сезон возможен при условии отсутствия задолженности у клиента.

Фото: Нафтогаз, Алексей Савицкий