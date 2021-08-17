После захвата Афганистана боевиками террористической организации Талибан из страны хотят выехать уже 120 украинцев. Хотя еще 16 августа их было 74.

С соответствующей просьбой они обратились к дипломатам. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— По состоянию на утро 120 граждан Украины и члены их семей выявили желание эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам. Со всеми поддерживается связь, — отметил он.

Олег Николенко напомнил, что в аэропорту Кабула находится самолет, который должен вывезти украинцев. Но на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов. Поэтому разрешения выдаются только военным самолетам.

Кроме того, неконтролируемой остается ситуация и в самом аэропорту. По словам Николенко, МИД, посольства и другие ведомства прилагают максимальные усилия, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время.

Но эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы безопасные условия. Также параллельно разрабатываются и другие варианты эвакуации украинцев.

Пресс-секретарь МИД напомнил: все граждане Украины, которые находятся в Афганистане и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе в посольство в Таджикистане или Пакистане по телефону горячей линии +992 900006520 (электронный адрес emb_tj@mfa.gov.ua).

Также можно позвонить на горячую линию МИД по телефону +38 044 238-16-57 или написать на электронный адрес cons_or@mfa.gov.ua.

Утром 16 августа из Афганистана эвакуировали почти 80 человек. Среди них было восемь украинцев.

Граждане попросили о помощи после того, как 15 августа талибы захватили все крупные населенные пункты Афганистана, в том числе и столицу Кабул.