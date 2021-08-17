Нацбанк Украины 20 августа вводит в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины. Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен — 114 гривен, банкноты номиналом 500 гривен — 512 гривен.

Они воспроизводят дизайн банкнот номиналом 100 и 500 гривен, но на их лицевой стороне нанесена символика к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Банкнота номиналом 100 гривен будет образца 2014 года с подписью главі НБУ Кирилла Шевченко. Год выпуска — 2021. Размер банкноты — 75 x 142 мм; тираж — 30 тыс. штук. На лицевой стороне будет изображен портрет Тараса Шевченко, а с обратной стороны — изображение здания университета им. Тараса Шевченко в Киеве.

Банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года также будет с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко. Год выпуска — 2021. Размер банкноты — 75 x 154 мм; тираж — 30 тыс. штук. Основной рисунок лицевой стороны — портрет Григория Сковороды, а с обратной стороны будет изображение здания Киево-Могилянской академии.

Банкноты содержат все элементы защиты для этих номиналов. Дополнительно на лицевой стороне банкнот на месте водяного знака будет нанесена специальная праздничная айдентика — 30 лет Независимости Украины. Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты.

Банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будет продаваться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк).