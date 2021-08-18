Украинские военные продолжают готовиться к праздничным мероприятиям, которые пройдут 24 августа. Так, в Киеве провели репетицию речного парада на День Независимости.

Он начнется 24 августа в 14.00 на реке Днепр рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.

На видео видно, что во время репетиции речного парада по случаю 30-летия независимости Украины, кроме маневров боевых катеров на воде, военные также отработали показательную высадку десанта на берег.

Ожидается, что участие в параде 24 августа примут два катера Safe Boat 27 и катер проекта UMS-1000 Морской охраны Госпогранслужбы и три малых бронированных артиллерийских катера: Бердянск, Никополь, Коростень.

Также киевляне смогут увидеть десантный катер Сватово, две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

По случаю 30-летия независимости Украины организуют масштабный военный парад в Киеве. Он будет проходить с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

Так, на главных улицах столицы Крещатик и Майдан Независимости предусмотрен масштабный военный парад с пролетами авиационной техники.

А на Михайловской площади и Владимирском проезде можно будет увидеть статический показ современных образцов вооружения и техники украинской армии.

Как будет проходить парад ко Дню Независимости в Киеве — читайте в нашем материале.