В Киеве днем и вечером 24 августа, когда страна будет праздновать 30-летие независимости, ожидается дождь и гроза.

Периодические грозовые дожди (особенно после обеда и вечером) обусловит атмосферный фронт. Утром и ночью осадки будут маловероятны.

24 августа дождь предполагается также на Западе и Севере Украины.

В центральных, восточных, южных областях и в Крыму в День Независимости ожидается сухая и солнечная погода.

20 августа кратковременные дожди и грозы пройдут в восточной части Украины, в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

На остальной территории благодаря антициклону Fridoline осадков быть не должно.

В Центре, на Юге, Севере в пятницу будет усиливаться ветер.

Температура воздуха в Украине 20 августа будет колебаться в пределах +24-28°. На Западе предполагается +21-26°, в восточных областях – +25-30°.

В Киеве 20 августа дождей вряд ли следует ожидать. Столбики термометров поднимутся до +25°.

В целом 21, 22 и 23 августа в Киеве будет преобладать сухая, солнечная, теплая погода.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в сентябре 2021 года будет теплой первые 10 дней.

Температура будет колебаться от +24° до +27°, а ночью – от +15° до +20°.

Во второй половине месяца температура несколько снизится до +18-20°. Несколько теплых дней ждут украинцев в начале третьей декады сентября.

Источник: Наталья Диденко