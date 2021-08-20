Кабмин одобрил санкции против судей РФ, причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму

Кабмин одобрил санкции против 70 человек, которые имеют отношение к противоправному преследованию граждан в оккупированном Крыму.

Вторым распоряжением Кабмин предлагает СНБО применить санкции к 52 гражданам — руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, которые имеют непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова.

— Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам — судьям РФ и другим служащим оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму, — сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там добавляют, что речь идет о незаконном отчуждении помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества, преследование общины

Санкции применят на срок до 5 лет.

Отмечается, что ведение санкций к соответствующим лицам, в случае выявления у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывода капиталов за пределы Украины, остановит проведения финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренды государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.

В случае принятия соответствующего решения СНБО, Украина безотлагательно проинформирует об этом компетентные органы ЕС, США, Канады, а также других международных партнеров, с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины