СБУ остановила контрабанду сигарет стоимостью более $100 тыс. с оккупированного Донбасса

Служба безопасности Украины приостановила преступную группу, которая занимается контрабандой товаров с временно-оккупированных Россией территорий Донбасса.

Злоумышленники хотели подкупить, сотрудника СБУ, чтобы тот “крышевал” их противоправную деятельность.

Они планировали перевозить контрабандный товар через акваторию Азовского моря.

Предлагали деньги за “крышевание”: СБУ остановила контрабанду из ОРДЛО / 4 фотографии

В СБУ сообщили, что офицер отказался от мошеннической сделки, злоумышленников разоблачили, задержали и сообщили о подозрении.

Речь шла о 400 ящиках сигарет, которые изготавливались на оккупированных территориях, а стоимость партии составляет более $100 тыс. (около 3 млн грн).

— Злоумышленники просили содействия офицера СБУ в безопасном перемещении товаров на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. Контрабанду хотели переправить через акваторию Азовского моря, — отметили в ведомстве.

За крышевание офицеру СБУ предлагали $5 тыс.

Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и продолжают изымать незаконно ввезенные табачные средства.

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Также проводят следственные мероприятия по определению других соучастников сделки.