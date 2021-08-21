Погода 1 сентября в Украине будет относительно теплой. Осадков в этот день не предвидится.

В целом температура воздуха в День знаний составит +18°.

– На Юге в первый день осени будет теплее – до +22°, – говорит в комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань.

Столбики термометров поднимутся до +24-26° уже 2-3 сентября.

В южных регионах наиболее жарко будет 4-5 сентября. Температура воздуха там местами составит до +31-33°. После этого она постепенно будет снижаться к концу месяца до +13°.

Приход осени украинцы почувствуют уже со второй половины сентября. Особенно заметно это будет ночью. Так, 17 сентября будет максимум +6-8°, а 25 сентября – +3-5°.

Осадки 1 сентября обойдут Украину. На Юге незначительные дожди пройдут 6 и 9 сентября, на остальной территории страны – 5-6 сентября.

По прогнозу первый месяц будет относительно сухим. Из 30 дней только шесть будут дождливыми.

22 сентября, по крайней мере в центральной части страны, пройдет мощный ливень. Предполагается, что в этот день выпадет 12-17 мм осадков.

В сентябре в Украине выпадет до 50 мм осадков. В южных регионах – вдвое меньше – до 20-26 мм.

По прогнозу Леонида Горбаня, первые заморозки украинцев ожидают уже в конце второго месяца осени. А в ноябре начнутся морозы и, возможно, даже выпадет снег.