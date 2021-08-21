Сухо и тепло: прогноз погоды в Украине на 22 августа

В воскресенье, 22 августа, по всей территории Украины ожидается сухая и облачная погода без существенных осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +27, а ночью столбики термометров будут показывать от +12 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды на 22 августа читайте в материале Фактов ICTV.

В западных областях Украины ожидается теплая погода, местами возможны дожди. Днем воздух прогреется до отметок от +23 до +26, а ночью похолодает до +12-+14.

В центре страны также ожидается переменная облачность и умеренное тепло. Днем синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от +24 до +26, а ночью от +12 до +14 градусов.

Северные области затянет тучами, однако существенных осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит от +24 до +27 по Цельсию, а ночью – от +13 до +16.

На востоке страны, как и на всей остальной территории Украины, ожидается сухая и облачная погода. Днем воздух прогреется до отметок от +25 до +27, а ночью похолодает – от +13 до +18.

Южные области Украины также затянет облаками, однако дождей не прогнозируется. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +25 — +27, а ночью синоптики ожидают от +15 до +18 по Цельсию.

В Киеве, как и во всех остальных регионах страны, особых осадков не ожидается, однако солнце скроется за плотными тучами. Днем будет по-летнему тепло – от +24 до +26, а ночью воздух похолодает до отметок +14 — +16.