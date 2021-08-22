В понедельник, 23 августа, на большей части территории Украины ожидается сухая и облачная погода. Лишь в западных областях возможны грозы с дождями.

В среднем температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне от +22 до +28, а ночью от +11 до +18 по Цельсию.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 23 августа читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях Украины ожидаются грозы и дожди. Днем столбики термометров будут показывать от +22 до +28, а ночью воздух похолодает до отметок +11 — +14.

Центр страны также затянет тучами, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем ожидается от +23 до +26 градусов, а ночью – от +12 до +14.

На севере также будет сухо, однако ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха будет в диапазоне от +23 до +25, а ночью столбики термометров опустятся до +12 — +14.

В восточных областях страны будет в основном солнечно и жарко. Днем воздух прогреется до отметок от +26 до +29, а ночью ожидается от +12 до +17 градусов по Цельсию.

На юге также будет сухо и по-летнему тепло. По прогнозам синоптиков днем температура будет колебаться от +25 до + 29, а ночью придет прохлада – похолодает до отметок в +14 — +19.

В Киеве в понедельник, 23 августа, будет облачно. Столбики термометров днем будут показывать от +24 до +26, а ночью – от +13 до +15.