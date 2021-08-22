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Факты / Украина
Максим Зайченко |

Между Хмельницкой и Тернопольской областями развернули самый длинный флаг Украины

Между Хмельницкой и Тернопольской областями развернули самый длинный флаг Украины

Самый длинный государственный флаг Украины развернули утром 22 августа между Тернопольской и Хмельницкой областями. Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов.

Длина флага — 3 000 метров, а ширина — один метр.

— Наша община и соседняя, ​​Скала-Подольская на Тернопольщине расположены на границе двух областей, где протекает река Збруч. Через мост, начиная с границ двух общин мы сегодня развернули огромный государственный флаг, длиной в 3 000 метров как символ единства Украины, — сообщил глава Гуковской общины Петр Ильницкий.

Рекорд, установленный в честь 30-й годовщины независимости Украины, зафиксировали представители Национального реестра рекордов.

Участникам праздника, представителям Скала-Подольской поселковой и Гуковской сельской территориальной общины вручат соответствующие сертификаты об установлении рекорда.

Напомним, ранее в Херсоне упал самый большой флагшток в области, который устанавливали ко Дню флага 23 августа на набережной Парка Славы.

Причиной падения 70-метрового флагштока стало оборвание стропы.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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