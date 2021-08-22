Самый длинный государственный флаг Украины развернули утром 22 августа между Тернопольской и Хмельницкой областями. Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов.

Длина флага — 3 000 метров, а ширина — один метр.

— Наша община и соседняя, ​​Скала-Подольская на Тернопольщине расположены на границе двух областей, где протекает река Збруч. Через мост, начиная с границ двух общин мы сегодня развернули огромный государственный флаг, длиной в 3 000 метров как символ единства Украины, — сообщил глава Гуковской общины Петр Ильницкий.