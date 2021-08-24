Во вторник, 24 августа, в Украине ожидается облачная погода, однако в ряде областях страны возможны грозы с проливными дождями.

Днем температура воздуха будет колебаться от +20 до +29 градусов, а ночью от +12 до +17 по Цельсию.

Подробный прогноз погоды на День Независимости Украины читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

24 августа в западных регионах Украины прогнозируются проливные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до показателей от +19 до +22, а ночью ожидается от +12 до +16 градусов.

В центре страны будет облачно и без существенных осадков, однако в Винницкой и Житомирской областях возможны сильные грозы и дожди. Синоптики прогнозируют дневную температуру в диапазоне от +25 до +28, а ночную – от +12 до +14.

В северных областях на День Независимости также ожидаются проливные дожди, местами возможны грозы. Днем столбики термометров будут показывать от +25 до +27, а ночью – +13-+15 по Цельсию.

На востоке Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, однако небо будет затянуто тучами. Днем будет по-летнему тепло: +25 до +29, а ночью похолодает до +12 — +17 градусов.

В южных областях дождей также не ожидается, но особо солнечно тоже не будет. Воздух днем прогреется до отметок от +27 до +29, а ночью остынет до показателей от +17 до +19.

Киевлянам на День Независимости синоптики прогнозируют грозы с дождями, однако при этом будет по-летнему тепло. Днем температура воздуха ожидается на уровне +25 — +27, а ночью +14 — +16.