Над Крещатиком в День Независимости пролетит авиация НАТО

В Киеве на День Независимости над Крещатиком пролетит авиация НАТО.

Воздушные аппараты КС-135 Стратотанкер ВВС США и Р-8 Посейдон ВМС можно будет увидеть завтра в 12.00 над центральной улице столицы.

В параде примут участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД.

Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий обнародован Кабинетом Министров Украины.

В военном парад 24 августа примут участие:

польские многоцелевые истребители F-16;

словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;

британские истребители Eurofighter Typhoon

Парад ко Дню Независимости Украины 2021 пройдет 24 августа с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

24 августа основные мероприятия по случаю Дня Независимости должны состояться в самом центре города — на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также на Трухановом острове.

Как перекроют дороги в Киеве 24 августа, и на каких улицах ограничат движение транспорта — в материале Фактов ICTV.