Над Крещатиком в День Независимости пролетит авиация НАТО

В Киеве на День Независимости над Крещатиком пролетит авиация НАТО.
Воздушные аппараты КС-135 Стратотанкер ВВС США и Р-8 Посейдон ВМС можно будет увидеть завтра в 12.00 над центральной улице столицы.
В параде примут участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД.
Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий обнародован Кабинетом Министров Украины.
В военном парад 24 августа примут участие:
- польские многоцелевые истребители F-16;
- словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan;
- британские истребители Eurofighter Typhoon
Парад ко Дню Независимости Украины 2021 пройдет 24 августа с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.
24 августа основные мероприятия по случаю Дня Независимости должны состояться в самом центре города — на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также на Трухановом острове.
Как перекроют дороги в Киеве 24 августа, и на каких улицах ограничат движение транспорта — в материале Фактов ICTV.