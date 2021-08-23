Ограничение движения в Киеве 23-24 августа — карта, фото

Утром 23 августа запретят движение транспорта по ряду улиц столицы.

С 16.00 до 18.00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской, а именно закроют для транспорта участок от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут.

С 22.00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретили движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

Ограничение движения в Киеве сегодня: на каких улицах не проехать / 7 фотографий

С 6.00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретили движение транспорта на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

С 6.00 23 августа до окончания мероприятия перекроют движение по:

ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского),

ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до ​​б-ра Тараса Шевченко),

переулок Рыльский (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской),

ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской),

ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до переулка Михайловского (кроме общественного транспорта),

ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

Кроме этого, с 6.00 23 августа до окончания мероприятия ограничат движение:

мост метро, по Набережному шоссе до Днепровского спуска,

на Аллее Героев Крут, Днепровского спуске,

ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.),

ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. До ул. Садовой), Крепостной пер.,

ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы),

ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая,

ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко к Европейской пл.,),

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик),

Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной),

ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара),

ул. Садовая.

Следует быть внимательными и пешеходам. 23 августа закроют вход и выход станции метро «Золотые ворота», который расположен на ул. Владимирской.

В связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов №№ 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.

Фото: Факты ICTV