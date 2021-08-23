В Киеве перед посольством РФ установили 150 флагов Украины

Сегодня, 23 августа, в Киеве у посольства России прошла акция ко Дню Государственного флага Украины, цель которой — напомнить Кремлю о 15 тыс. украинцев, погибших на Донбассе.

На площади перед дипведомством установили 150 флагов Украины. Каждый из которых символизирует 100 погибших украинцев в войне, которую развязало политическое руководство РФ.

Акцией хотят напомнить России о том, что именно ее руководство несет ответственность за гибель 15 тыс. украинцев на фронте.

— 15 тыс. украинских героев были убиты российской оккупацией. Россияне не пришли сюда с миром, они убивали украинских граждан и украинские герои умирали с украинским флагом, — сказал организатор акции политолог Николай Давыдюк.

Он добавил, что знамена перед посольством РФ символизируют ценность украинского флага.

— Это символизирует силу украинского флага и говорит о том, что нужно как можно быстрее возвращать украинский флаг на оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма, — заявил Давыдюк.

По его словам, сегодня стоит напомнить политикам и западным партнерам о значении украинского флага.

— Когда строится Северный поток-2, некоторые политики забывают, что на самом деле русские не принесли в Восточную Европу мир. И мы сегодня установили 150 флагов, каждый из которых символизирует масштаб 1 до 100. То есть каждый из них — это 100 убитых украинцев россиянами на нашей территории, — указал Давыдюк.

Сегодня украинцы хотят почтить память погибших и показать ценность украинского флага, а также сказать, что флаг должен вернуться на территории родного государства.

Организатор акции объяснил также и число жертв российской агрессии.

— Есть разные данные. Есть данные украинских министерств, данные ООН. Мы брали комбинированные данные для того, чтобы вывести среднюю цифру и ее выставляли для масштаба, — сказал Давыдюк.

Он также обратился к Кремлю с требованием вывести свои войска с территории Украины.

— Мы напоминаем, что это не мирное государство и убитые люди — доказательство. Мы устанавливаем украинский флаг в канун Дня Независимости и мы говорим, что борьба за независимость продолжается, — добавил Давыдюк.

23 августа, в День флага Украины, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в поднятии большого флага в Черкасской области.

Источник: Суспильне

Фото: Укринформ