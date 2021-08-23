23 августа перед зданием Верховной Рады Украины состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В мероприятии на площади Конституции приняли участие парламентарии. Все они выстроились на ступенях, которые завернули в синее полотно.

Флаг подняли одновременно со всеми флагами в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в это время поднимал самый большой флаг Черкасской области, размером 13 х 9 м, в географическом центре страны – вблизи села Марьяновка Звенигородского района.

Там создали уникальный арт-объект Сердце Украины, символически объединяющий все области страны.

Объект состоит из 25 пар 5-метровых крыльев, олицетворяющих 24 области и Автономную Республику Крым.

В центре под стеклом размещено сердце, которое пульсирует с помощью подсветки. Кроме того, благодаря специальному звуковому сопровождению имитируется сердцебиение.

Перед поднятием флага 20 августа на площади Конституции торжественно открыли стенд с Флагом Независимости Украины.

По случаю 10-й годовщины независимости Украины Флаг Независимости был размещен как историческая реликвия в витрине центрального фойе здания Верховной Рады.

23 августа 2017 года сине-желтый флаг, размером 4 х 8 метров, перенесли на постоянное хранение в почетный портал Флага Независимости Украины в административном здании парламента.

20 августа стенд с флагом установили на площади Конституции.