В Одессе нашли 29 могильников жертв репрессий НКВД

В Одессе обнаружили 29 могильников жертв Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД).

Могильники пока локализуют.

Число жертв репрессий не подсчитывается — можно уже утверждать, что этот объект, который далеко не единственный в Одессе — один из крупнейших в Украине.

— На сегодняшний момент, только после изучения бывшего спецобъекта НКВД Татарка на 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе, найдено не менее 29 могильников, — говорится в сообщении Украинского института национальной памяти. .

Могильники — это отдельные ямы, где были похоронены расстрелянные одесситы — жертвы коммунистического террора.

В Украинском институте национальной памяти сказали, что в настоящее время осуществляются поисковые работы на объекте.

Источник: УІНП: Південь

Фото: УІНП: Південь