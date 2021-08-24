На параде к 30-летию независимости показали трогательное видео об истории независимости Украины

Перед началом военного парада к 30-летию независимости на Майдане представили видео, посвященное истории Украины.

Перед показом камеры сняли музыкальный коллектив с фортепиано, скрипкой и другими инструментами. Историю рассказывал закадровый голос.

Видео начинается со времен древней Руси: главной героиней является маленькая девочка с цветами в руках и в белом платье. В течение целого видео она будет “проходить” сквозь важнейшие события в истории Украины.

В ролике появляются княгиня Ольга и ее сын, князь Святослав Храбрый, а также креститель Руси — князь Владимир Великий.

После княжеской эпохи наступает эпоха казаков, которые были не только защитниками Украины, но и защитниками православной веры. Самыми яркими представителями этой эпохи являются Богдан Хмельницкий и Пилип Орлик.

Также в ролике появляются Роксолана, Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Тарас Шевченко, Николай Гоголь и Леся Украинка.

Когда главная героиня видео попадает в ХХ век, она проходит мимо представителей УНР во главе с Михаилом Грушевским. После поражения Украинской революции 1917-1921 годов наше государство оказалось в составе СССР.

Девочка проходит мимо полей, когда закадровый голос рассказывает о страшном преступлении сталинской репрессивной машины — Голодоморе.

После этого появляются кадры Второй мировой войны: в частности это захват Львова и расстрелы в Бабьем Яру в Киеве.

Послевоенное время изображено более ярко, акцентируется внимание на присоединении Крыма к УССР в 1954 году.

Вторая половина ХХ века в ролике посвящена диссидентскому движению, в частности выдающемуся поэту Василию Стусу. Отдельно упоминается Чернобыльская катастрофа и бесстрашные ликвидаторы, боровшиеся со смертельным атомом.

Затем девочка проходит сквозь колонны митингующих Революции на граните 1990 года. Вскоре после этого Украина обрела независимость.

Новейшая история Украины была представлена первыми олимпийскими победами наших спортсменов, полетом Леонида Каденюка в космос, а также революционными событиями 2004 и 2014 годов.