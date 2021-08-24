Свобода — ценнейшее достижение украинцев, не только за время независимости, но и долгих лет борьбы за нее.

Свобода не далась нам сразу. Мы за эту свободу боролись — кровью и потом, и это не пафос.

Еще свежи раны от расстрелов во время Революции Достоинства. Мы — теряем наших ребят — на фронте — где семь лет они защищают нас с вами от русских захватчиков. Но мы свободны — в повседневной жизни. Мы свободно выбираем власть, путешествуем, у нае есть свобода слова, мы не боимся и не повинуемся. Мынастолько свободны, что часто и не замечаем этого.

Свобода Украинская досталась кровью. К августу 91-го было Расстрелянное возрождение. Шестидесятники, которых заставляли молчать сфабрикованными статьями, или в конце концов революция на граните — первый Майдан.

Он был вот здесь — на известной площади осенью 90-го. С голоданием, требованиями. Интеллигентный, пророческий. Именно здесь ковалась сопротивления сила, именно здесь рождалась сила Майдана.

— Ми не рабы, мы не любим, когда нас ломаю, мы не любим когда нас пугают, и наши 3 площади 30 лет, 3 площади в пределах одного поколения — это лучшее доказательство того, что Украина — не Россия, Украина — не Беларусь, Украина — нация со своей историей, со своим путем, — говорит писательница, философиня Оксана Забужко

И за это путь свободолюбивым украинцам пришлось заплатить. Сначала — экономически.

Мы забываем кровавую цену, которой далась нам свобода. Но успеваем трижды пожаловаться на плохую страну и продажных чиновников. Ожидаем, что кто-то должен сделать все за нас. И забываем, что уже 30 лет именно мы меняем страну. И имеем достаточно воли менять всегда.