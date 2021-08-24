В День Независимости 2021 по главной улице Киева Крещатику проехала военная техника Вооруженных сил Украины.

Механизированную колонну первым представило подразделение тактических боевых колесных машин Онцилла, предназначенных для транспортировки личного состава подразделений, и бронетранспортеры. Среди военной техники украинского производства на параде 2021 были представлены бронеавтомобили Козак-2 и Козак-2М1.

По Крещатику проехали подразделение мобильных минометных установок БАРС-8, боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневик Т-64БМ2, которое возглавил основной боевой танк Оплот.

Кроме того, участие в параде ко Дню Независимости приняли специализированные бронированные автомобили Новатор, специализированные бронеавтомобили Варта, оснащенные переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Артиллерийские подразделения отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола на параде 24 августа были представлены гаубицами 2А36 Гиацинт-Б и гаубицами 2А65 МСТА-Б.

Приняли участие в военном параде реактивная система залпового огня Ольха и береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ Нептун.

Также по центральной улице столицы проехало сводное разведывательное подразделение, вооруженное отечественными беспилотными авиационными комплексами Фурия, Аист, ПД-1, Сокол-300 и ударным беспилотным авиационным комплексом Bayraktar.

Участие в праздничном параде также приняла авиация. Как над Киевом пролетели военные самолеты и вертолеты — смотрите на Фактах ICTV.