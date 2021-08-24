Во Львове уже третий год подряд проходит Марш непокоренных. Он начался на Лычаковском кладбище 24 августа в 9.00.

Участники шествия сформировали колонну возле главного входа на кладбище. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи героев и активные жители города.

Сформированная колонна Марша непокоренных 2021 сначала прошла по улицам Мечникова и Лычаковской к ​​Военно-медицинскому клиническому центру Западного региона.

После этого участники марша отправились к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. Здесь во время вече состоится торжественное поднятие государственного флага и зажгут лампадки. Также здесь состоится панихида, которую возглавят военные капелланы.

По словам организаторов Марша непокоренных 2021 во Львове, целью мероприятия является не только чествование памяти героев, которые отдали жизнь в борьбе за территориальную целостность Украины, но и моральная поддержка тех военных, которые сегодня защищают украинские границы на Востоке.

По случаю празднования 30-летия независимости в Украине состоится ряд событий. Но главным из них является военный парад, который проходит на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве. Онлайн-трансляцию парада смотрите на Фактах ICTV.