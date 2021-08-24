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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Во Львове третий год подряд проходит Марш непокоренных

Во Львове третий год подряд проходит Марш непокоренных

Во Львове уже третий год подряд проходит Марш непокоренных. Он начался на Лычаковском кладбище 24 августа в 9.00.

Участники шествия сформировали колонну возле главного входа на кладбище. К событию присоединились военные, волонтеры, представители городской и областной власти, семьи героев и активные жители города.

Сформированная колонна Марша непокоренных 2021 сначала прошла по улицам Мечникова и Лычаковской к ​​Военно-медицинскому клиническому центру Западного региона.

После этого участники марша отправились к Мемориалу памяти Героев Небесной Сотни. Здесь во время вече состоится торжественное поднятие государственного флага и зажгут лампадки. Также здесь состоится панихида, которую возглавят военные капелланы.

По словам организаторов Марша непокоренных 2021 во Львове, целью мероприятия является не только чествование памяти героев, которые отдали жизнь в борьбе за территориальную целостность Украины, но и моральная поддержка тех военных, которые сегодня защищают украинские границы на Востоке.

По случаю празднования 30-летия независимости в Украине состоится ряд событий. Но главным из них является военный парад, который проходит на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве. Онлайн-трансляцию парада смотрите на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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