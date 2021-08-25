Погода на 26 серпня — прогноз погоди на завтра

Погода в четверг, 26 августа, будет дождливой. Столбики термометров покажут до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Жаркая температура — в восточных и южных областях.

Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +20 до +22 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов.

В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +24 до +28 тепла, а ночью — в пределах 13 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +27 до +28 тепла, а ночью ожидается от +13 до +16 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами. А вот на всей остальной территории Украины будет сухо.

Погода в Киеве 26 августа

В Киеве — тепло, до +21, ожидаются дожди и грозы.

Завтра днем ​​температура воздуха достигнет +21 тепла, а ночью будет в пределах 15 градусов.

Народные приметы 26 августа

В народе 26 августа чтят память святителя Тихона. В этот день наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ожидали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.