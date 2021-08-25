Погода на 26 серпня — прогноз погоди на завтра

Погода в четверг, 26 августа, будет дождливой. Столбики термометров покажут до +29 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.
Жаркая температура — в восточных и южных областях.
Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +20 до +22 тепла, а ночью от +9 до +11 градусов.
В центре будет теплее. Днем столбики термометров покажут +24 до +28 тепла, а ночью — в пределах 13 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют грозы.
В юго-восточных областях в дневное время будет от +27 до +28 тепла, а ночью ожидается от +13 до +16 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами. А вот на всей остальной территории Украины будет сухо.
Погода в Киеве 26 августа
В Киеве — тепло, до +21, ожидаются дожди и грозы.
Завтра днем температура воздуха достигнет +21 тепла, а ночью будет в пределах 15 градусов.
Народные приметы 26 августа
В народе 26 августа чтят память святителя Тихона. В этот день наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ожидали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.